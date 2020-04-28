МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Автомобильные компании General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler собираются частично возобновить работу заводов на территории США 18 мая, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В марте профсоюз работников автомобильной промышленности США потребовал закрытия автомобильных компаний в Детройте на две недели из-за опасений, связанных с коронавирусом. Компаниям General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler удалось договориться с членами профсоюза о частичной приостановке работы заводов.

По последним данным, компании предварительно согласовали дату частичного возобновления работы с профсоюзом и властями штата Мичиган. Отмечается, что руководство компаний совместно с профсоюзом разрабатывает протоколы безопасности, чтобы снизить риск заражения среди сотрудников.

Представитель Ford заявил, что компания еще не приняла окончательного решения относительно даты возобновления работы заводов в США, отмечает газета.

В штате Мичиган до 15 мая приостановлена вся производственная деятельность, за исключением крайне необходимой.

По последним данным, в США подтверждено более 950 тысяч случаев коронавируса, умерли свыше 55 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.