МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Консалтинговая компания PwC прогнозирует снижение российского рынка новых легковых машин в 2020 году в стрессовом сценарии на 30% по сравнению с 2019 годом до 1,142 миллиона машин, следует из аналитического обзора компании.

При этом, по данным PwC, в 2019 году рынок "легковушек" в России снизился на 2,3% до 1,6 миллиона машин. Сценарий без учета стрессовых факторов на 2020 год предполагает снижение продаж лишь на 3,7% до 1,57 миллиона машин, следует из отчета.

Продажи отечественных брендов без учета стресс-факторов снизятся на 3,8% до 357 тысяч машин, иномарок российской сборки — также на 3,8% до 945 тысяч, импортных машин — на 3,6% до 268 тысяч единиц, посчитали в PwC.

Стрессовый сценарий предполагает снижение продаж отечественных брендов почти на 30% до 260 тысяч машин, иномарок российской сборки- на 40% до 687 тысяч штук, импортных машин — также на 30% до 195 тысяч единиц, следует из обзора.

"Реализация сценария будет зависеть преимущественно от макроэкономической конъюнктуры и мер поддержки государства, при отсутствии влияния стресс-факторов, что маловероятно, судя по событиям марта-апреля 2020 года – падение цен на нефть, СOVID-19", — говорится в документе.

ВЕРСИЯ ПРОГНОЗ PWC

В пятилетней перспективе, продажи новых легковых машин в России будут расти со средним темпом 2,6% в год и достигнут отметки 1,83 миллиона автомобилей в 2026 году, прогнозирует PwC.

"Дальнейшее развитие рынка будет определяться стратегией автопроизводителей по локализации и стимулирующими мерами государства", — считают аналитики.

"Клиентский путь покупки автомобиля становится многоканальным, стимулируя расширение присутствия игроков в онлайн. Онлайн продажи открывают возможность выстроить функцию маркетинга, основываясь на данных, и эффективно отвечать на ключевые управленческие вопросы. Результатом построения системы маркетинга, основанного на данных, являются оптимизация затрат и повышение эффективности взаимодействия с клиентами", — отмечает PwC.

"Вне зависимости от реализации сценария развития рынка, сложившуюся ситуацию необходимо расценивать как возможность. Цифровизация функции маркетинга предоставляет возможность сокращения затрат при сохранении функционала маркетинга, а также готовит компанию к изменению модели потребления в будущем", — комментирует директор практики консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли PwC в России Виктория Синичкина.