МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Росморречфлот заявил, что ряд мер по изоляции прибывающих в России людей не должны распространяться на экипажи судов, сменяемых в портах.

Ранее сообщалось, что компания "Совкомфлот" столкнулась с проблемой при смене экипажей из-за попыток приравнять моряков к вахтовым рабочим, которые должны проходить двухнедельный карантин при заезде. Пять российских моряков, прибывших для смены части экипажа танкера "Губернатор Фархутдинов" из Владивостока и Находки в порт Ванино Хабаровского края, не могут подняться на судно. При этом глава Российского профессионального союза моряков утверждал, что у всех моряков есть справки о тестировании на коронавирус с отрицательным результатом.

По данным Росморречфлота, оперштаб Минтранса по поддержке флота в условиях коронавируса обсудил неотложные мероприятия для обеспечения ритмичной работы морской и речной отрасли при ограничениях по COVID-19. Обсуждались трудности, с которыми компании сталкиваются при смене членов экипажей судов, являющихся гражданами РФ, в морских портах Приморского, Хабаровского и Краснодарского краев, Мурманской области и Санкт-Петербурга, поясняет ведомство.

"Такая ситуация стала возможной ввиду неправильной трактовки руководством ряда субъектов РФ применимых к членам экипажей судов норм права…. Мера, предусматривающая 14-суточную изоляцию всех лиц, прибывающих на территорию РФ, не распространяется на членов экипажей морских и речных судов…. Было предложено: указать главам субъектов РФ на необходимость соблюдения упомянутых решений о неприменении норм об изоляции к членам экипажей судов", — отмечается в сообщении.

Росморречфлот добавляет, что избыточные требования по карантину для моряков ведут к нарушению их трудовых прав, необоснованным простоям судов, которые в ряде случаев недопустимы в связи с непрерывностью технологических циклов и программ отгрузок, потенциальному росту уровня аварийности из-за несоблюдения режима труда и отдыха моряков.

Также было предложено принять на уровне правительства России федеральный акт, устанавливающий единый свод правил при следовании моряков на судно и с судна при замене с учетом вышеупомянутого регламента, а до принятия такого акта обязать оперативные штабы регионов разработать и опубликовать в кратчайший срок прозрачные алгоритмы взаимодействия между участниками процесса смены экипажей.

"Другой… темой обсуждения стали правовые шероховатости и пробелы, проявляющиеся при смене российских моряков в иностранных морских портах. В этой связи было предложено обратиться в МИД РФ с просьбой полноценного вовлечения потенциала внешнеполитического ведомства России и дипломатических представительств РФ в иностранных государствах для оперативного разрешения возникающих проблем. Кроме того, участники заседания полагают, что морякам должно оказываться содействие при использовании организованной системы эвакуации российских граждан из иностранных государств со стороны МИД России", — отмечает ведомство.