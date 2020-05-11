МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. МВД РФ уведомило Минтранс о необходимости создать методику оценки безопасности беспилотных автомобилей.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству с участием заинтересованных организаций и представителей бизнес-сообщества к 31 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования беспилотных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных регионах РФ.

"МВД России проинформировало Минтранс России о необходимости разработки методики оценки соответствия высокоавтоматизированных транспортных средств требованиям безопасности, предъявляемым к колесным транспортным средствам, в том числе в зависимости от уровней автоматизации вождения", — сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства.

В МВД отметили, что тестирование автомобилей сейчас проводится в 13 регионах РФ.

Согласно классификации, разработанной международным сообществом автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers International, SAE International), предусматривается шесть уровней автоматизации транспортных средств — от нулевого уровня, к которому относится полностью управляемое и контролируемое человеком транспортное средство, до пятого уровня, под которым понимается полностью автономный (беспилотный) автомобиль.

Правительство России ранее утвердило концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных машин, предусматривающую снижение ДТП за счет "умных" технологий, которые предлагается внедрить не только в автомобилях, но и в дорожной инфраструктуре. Причем это предлагается сделать с помощью государственно-частного партнерства. Концепция направлена на создание условий для ускорения развития дорожно-транспортной инфраструктуры и беспилотных транспортных средств.