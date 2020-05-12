МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Американская компания Tesla возобновляет работу на заводе в городе Фримонт вопреки указаниям властей округа Аламида не восстанавливать производство на фоне связанных с коронавирусом ограничений, сообщил глава компании Илон Маск.

"Tesla возобновляет производство сегодня вопреки указаниям округа Аламида… Если кого-то задержат, то я прошу, чтобы это был я", — написал Маск в Twitter.

Ранее Маск раскритиковал власти округа Аламида, которые не разрешили возобновить работу завода во Фримонте из-за коронавируса, несмотря на то, что власти штата ранее разрешили производствам в некоторых частях штата возобновить работу с пятницы, и заявил, что подает на них в суд.