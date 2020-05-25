МЕХИКО, 25 мая /ПРАЙМ/. Японские автопроизводители Toyota Motors и Nissan сообщили в понедельник о подготовке к запуску производства после двухмесячного карантина.

Правительство Мексики ранее в мае решило включить изготовление транспортного оборудования в список основных видов деятельности, допустимых во время общенационального карантина. О возобновлении работы уже сообщило мексиканское подразделение GM, которое по итогам проверки мер санитарной безопасности на предприятиях получило одобрение Мексиканского института социального обеспечения.

"Nissan объявляет, что готовится постепенно возобновить деятельность… Nissan уже выполнил все протоколы безопасности, необходимые для возобновления работы, и будет действовать в соответствии с указаниями властей", — говорится в пресс-релизе на сайте мексиканского подразделения компании.

Представитель Toyota также сообщил агентству Рейтер, что производитель готовится к запуску с учетом новых протоколов безопасности и здоровья, проводит обучение работников и тестирование производства.

Мексиканская автоиндустрия, включающая производство узлов и запчастей, входит в десятку крупнейших в мире и на 80% ориентирована на рынок США, составляя четверть национального экспорта.

По последней информации минздрава стран, Мексика находится на четвертом месте в Латинской Америке по числу зараженных новым коронавирусом после Бразилии, Перу и Чили с 68 620 подтвержденными случаями COVID-19 и 7 394 умершими.