МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10,9 миллиарда рублей на поддержку аэропортов, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

Отмечается, что средства выделяются из резервного фонда правительства по поручению президента России Владимира Путина. Контроль за их целевым использованием будет осуществлять Росавиация.

"Российские аэропорты и организации, входящие в одну группу лиц с ними, получат субсидии от государства. На эти цели направляется 10,9 миллиардов рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Субсидии поддержат аэропорты в условиях снижения объемов пассажирских перевозок на фоне ситуации с коронавирусом.

Уточняется, что средства могут быть использованы на выплату зарплат сотрудникам. Исключение составляют представители руководящего состава и советов директоров. Также субсидии разрешается тратить на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.