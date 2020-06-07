БИШКЕК, 7 июн /ПРАЙМ/. Более 100 россиян вылетели чартерным рейсом из киргизского Оша в Новосибирск, следует из информации на онлайн-табло международного аэропорта города Оша в Киргизии.

По данным табло, рейс S75546 авиакомпании S7 по маршруту Ош-Новосибирск вылетел в 20.43 (17.43 мск).

Как сообщил представитель посольства РФ в Киргизии, в утвержденном списке пассажиров на этот рейс — более 100 человек. Это граждане, которые имеют право на въезд в Россию и проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Амурской, Иркутской, Мурманской, Магаданской, Сахалинской областях, Алтайском, Красноярском, Забайкальском, Хабаровском, Камчатском, Приморском краях, республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Бурятия, Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.

Ранее, по данным киргизского республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, этим же бортом в Ош из Новосибирска прибыли 204 жителя Киргизии.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.