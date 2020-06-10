ВАШИНГТОН, 10 июн /ПРАЙМ/. Компания Ford объявила в среду об отзыве в общей сложности 2,5 миллиона автомобилей разных моделей в Северной Америке из-за потенциальных проблем с закрыванием дверей и утечкой тормозной жидкости, говорится в сообщении на сайте производителя.

"Если дверь закрывается после нескольких попыток сделать это, то есть вероятность, что дверь откроется во время езды. Ford неизвестно о сообщениях о каких-либо происшествиях или травмах, связанных с этим", — сказано в сообщении.

Под отзыв попадают 2,15 миллиона Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Fusion, Lincoln MKZ, Ford Escape, Ford C-Max, Ford Mustang, собранные на ряде заводов в разные годы. Период в целом охватывает 2011-2016 годы, для разных моделей указаны конкретные годы выпуска.

Кроме того, отзыву подлежат около 350 тысяч пикапов Ford F-150 в США, Канаде и Мексике 2014-2017 годов выпуска в связи с возможной утечкой тормозной жидкости.