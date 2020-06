ТОКИО, 18 июн /ПРАЙМ/. Продажи японских автомобилей в Европе в мае упали от 70 до 49% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил телеканал NHK на основании данных, полученных от профильных ассоциаций.

Продажи автомобилей Honda Motor Co., Ltd. в последний весенний месяц упали а 69,9%, Nissan Motor Co., Ltd. — на 66,4%, Mazda Motor Corporation — на 60,4%, Toyota Motor Corporation — на 54,5%, Mitsubishi Motors Corporation – на 48,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Всего общее падение продаж всех марок автомобилей, включая и европейские, в мае составило 56,8%. Это несколько лучше показателей апреля, когда сокращение спроса стало обвальным – на 78,3%.

Телеканал отмечает, что несмотря на оживление европейской деловой жизни, из-за существующей угрозы второй волны коронавируса пока неясно, когда спрос на автомобили сможет полностью восстановиться.