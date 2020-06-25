МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Глава официального дистрибьютора Lada в ФРГ Дитер Трцаска опубликовал открытую петицию с просьбой возобновить продажи машин на рынке Германии и Евросоюза, следует из петиции, опубликованной на портале weact.campact.de.

"Петиция за сохранение всех актуальных моделей Lada на рынке Германии и ЕС. Наши требования — возобновление продаж всех моделей Lada в Германии и ЕС. При поддержке Lada Deutschland GmbH в лице/представленной господином Дитером Трцаска (Dieter Trzaska)", — говорится в документе.

Дистрибьютор объясняет важность возврата "АвтоВАЗа" тем, что Lada предлагает широкий спектр нишевых моделей, которые доступны по цене для всех и на протяжении уже около 40 лет имеют поклонников и лояльный круг покупателей в Германии и ЕС. Кроме того, в последние годы были созданы новые дилерские центры и набран персонал, подчеркивается в петиции.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей ACEA, в 2018 году продажи Lada в Европе выросли на 0,2% до 5,18 тысяч машин, однако в 2019 году альянс принял решение о прекращении экспорта Lada в страны Евросоюза из-за ужесточившихся экологических требований.