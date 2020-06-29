МОСКВА, 29 июн /ПРАЙМ/. Американский производитель электромобилей Tesla перестал получать налоговые субсидии от властей США, заявил глава компании Илон Маск.

"Кстати, Tesla, по сути, получает "наименьшие" субсидии по сравнению с любыми другими автопроизводителями в США. Федеральные налоговые субсидии распространяются на электромобили других автопроизводителей, но больше не на Tesla", — написал Маск в Twitter.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.