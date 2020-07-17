МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Суд в американском Детройте одобрил экстрадицию в Германию бывшего топ-менеджера автоконцерна Volkswagen Оливера Шмидта, осужденного в США за участие в "дизельном скандале" сообщает издание Detroit News.

Шмидт был приговорен к семи годам лишения свободы. Пять лет тюремного срока Шмидт уже отсидел в одном из исправительных учреждений штата Мичиган. Он подал прошение на экстрадицию в Германию, чтобы продолжить отбывать тюремный срок на родине. Суд во время онлайн-заседания удовлетворил просьбу Шмидта.

Решение об экстрадиции Шмидта на родину было принято на фоне дела топ-менеджера Audi (подразделение Volkswagen Group) Акселя Айзера. Айзер месяц назад был задержан в Хорватии по обвинению США в причастности к "дизельному скандалу". По данным издания, Германия готовится передать его в США.

Концерн Volkswagen осенью 2015 года оказался в центре так называемого "дизельного скандала". Тогда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.