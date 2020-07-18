АНКАРА, 18 июл /ПРАЙМ/. Первый серийный электромобиль турецкого производства сойдет с конвейера к концу 2022 года, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Строительство завода планируется завершить за 18 месяцев, а к концу 2022 года с конвейера сойдет первый серийный электромобиль турецкого производства", — заявил Эрдоган на церемонии закладки фундамента автозавода в провинции Бурса. Его цитирует агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, этого проекта в Турции ждали 60 лет. Он назвал закладку фундамента завода "золотым звеном" в цепи общенациональных мегапроектов.

В декабре 2019 года года в Турции были представлены прототипы первых отечественных автомобилей — электрокроссовера сегмента SUV C и электромобиля седан. Инвестиции в проект составят 22 миллиарда турецких лир (3,7 миллиарда долларов), процесс вложения займет 13 лет. "Инициативная группа "Турецкие автомобили" (TOGG) планирует производить 175 тысяч автомобилей пяти моделей в год. Государство намерено закупать 30 тысяч электромобилей до 31 декабря 2035 года.