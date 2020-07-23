ВАШИНГТОН, 23 июл /ПРАЙМ/. Американская компания Tesla отчиталась о прибыли за второй квартал 2020 года выше прогнозов, что стало для нее четвертым подряд кварталом в плюсе, свидетельствует опубликованный на сайте производителя электрических автомобилей отчет.

Согласно документу, выручка составила 6,04 миллиарда долларов при ожиданиях 5,37 миллиарда. При этом чистая прибыль составила 107 миллионов долларов (в первом квартале — 16 миллионов). Разводненная прибыль на акцию составила 50 центов при прогнозах убытка в 1,04 доллара и против убытка в 2,31 доллара на акцию за второй квартал 2019 года.

В документе отмечается, что бизнес проявил устойчивость в непростой период и несмотря на приостановку работы их основного производства в городе Фремонт из-за коронавируса на половину второго квартала. В Tesla рассчитывают, что достигнутый прогресс позволит успешно пройти и второе полугодие, и отметили рост производства на фоне спроса. В этом году компания планирует построить еще три завода за рубежом.

Как отмечает телеканал CNBC, имея четыре подряд квартала с прибылью, Tesla теперь может рассчитывать на включение ее в индекс широкого рынка S&P 500.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.