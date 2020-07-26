МОСКВА, 26 июл /ПРАЙМ/. Самолёт авиакомпании "Победа" рейсом "Москва — Улан-Удэ" совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажира, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник и подтвердила представитель компании.

"В ночь на воскресенье самолёт, выполняющий рейс "Москва — Улан-Удэ", совершил вынужденную посадку в Иркутске для передачи полиции деструктивного пассажира, закурившего на борту и создавшего угрозу безопасности полёту", — сказал источник агентства.

Представитель компании подтвердила РИА Новости эту информацию.

"Время стоянки в Иркутске составило 25 минут, был проведён тщательный досмотр на предмет тлеющего пепла и окурка для исключения риска возгорания. Компания сожалеет о доставленных неудобствах и потерянном времени клиентов, но безопасность полёта — главный приоритет, и любой риск должен быть исключён", — сказала представитель "Победы".

Она также добавила, что все расходы за вынужденную стоянку взыщут с закурившего пассажира.