ЕРЕВАН, 26 июл /ПРАЙМ/. Около 170 россиян вернулись в воскресенье на родину вывозным рейсом Ереван-Жуковский, сообщило посольство РФ в Армении.

"В рамках работы по возвращению на родину граждан РФ, осуществляемой посольством России в Армении в тесной координации с российскими министерствами и ведомствами во главе с оперативным штабом при правительстве России, 26 июля компания "Уральские авиалинии" выполнила вывозной авиарейс по маршруту Ереван — Жуковский. На борт самолета поднялись 168 пассажиров", — говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезены 2990 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", — отмечается в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с конца марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, в числе которых вывозные рейсы. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.