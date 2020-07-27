САМАРА, 27 июл /ПРАЙМ/. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с 27 июля уходит в плановый корпоративный отпуск на три недели, сообщила компания.

По ее данным, в отпуск, который продлится по 16 августа, уходят также производственные площадки "Lada Ижевск" и "Lada Запад Тольятти". В период отпуска на предприятиях "АвтоВАЗа" будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников.

Отмечается, что компания подготовила достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети Lada.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" в 2020 году уйдет в корпоративный отпуск три раза — в мае, в июле-августе и декабре.

Группа "АвтоВАЗ" входит в состав Groupe Renault и выпускает автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для трех брендов: Lada, Renault, Datsun. Производственные площади группы расположены в Тольятти — АО "АвтоВАЗ" и АО "Лада Запад Тольятти", и в Ижевске — ООО "Лада Ижевск".

Бренд Lada представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют шесть модельных семейств: Vesta, Xray, Largus, Granta, 4x4 и Niva. Марка занимает более 20% российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей. Официальная дилерская сеть бренда является самой крупной в России — более 300 дилерских центров.