МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. "АвтоВАЗ" выкупил долю General Motors в совместном предприятии за 471,8 миллиона рублей (6,5 миллиона долларов), говорится в отчётности компании за 2019 год.

В декабре 2019 года "АвтоВАЗ" подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz у американской компании, совместное предприятие должно было стать 100% аффилированной компанией группы "АвтоВАЗ". Компания уже тогда говорила, что в процессе интеграции автомобиль получит бэйдж Lada, других изменений не планировалось.

"В декабре 2019 года, являясь держателем 50% акций ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ, АО "АвтоВАЗ" приобрело оставшиеся 50% акций данной компании по цене 6 500 тысяч долларов США", — говорится в отчетности.

Выпуск продукции на ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ" начался в 2002 году, основной моделью является внедорожник Niva, который был разработан на "АвтоВАЗе" и в 2020 году будет интегрирован в модельный ряд Lada.