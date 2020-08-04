МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств вступает в силу во вторник в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Разработка данного стандарта велась ФКУ "НЦ БДД МВД России" в 2017–2018 годах. При подготовке проекта стандарта учтены предложения ГУОБДД МВД, Минобороны, Минсельхоза и других заинтересованных организаций и граждан.

"Национальный стандарт ГОСТ Р 50577–2018 "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования" с изменением №1 вступает в силу с 4 августа 2020 года. Дата введения в действие ГОСТ Р 50577–2018 была перенесена приказом Росстандарта от 23 июля 2019 года с правом досрочного применения", — сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Стандарт определяет типы и основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам, устанавливаемым на транспортные средства. При этом новый документ сохранил преемственность ГОСТ Р 50577-93.

"Сохранены без изменений шрифты государственных регистрационных знаков транспортных средств, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков", — рассказали в Росстандарте.

ЧТО НОВОГО

РИА Новости попросили ведомство разъяснить, что же нового будет в нацстандарте. "Среди основных новаций: введен тип регистрационных знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления (допускается установка вместо заднего регистрационного знака типа 1), уменьшены габаритные размеры регистрационного знака для мотоциклов (сохранена структура и обозначение типа), введен тип регистрационных знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств", — перечислили в организации.

Там продолжили, что также введен дополнительно тип регистрационных знаков для внедорожных мототранспортных средств, не предназначенных для движения по автодорогам общего пользования (снегоболотоходы, мотовездеходы). Введены типы регистрационных знаков для мопедов, спортивных и классических (ретро) транспортных средств.

"Выдача будет производиться после утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок регистрации данных видов транспортных средств", — пояснили в Росстандарте.

Дополнены требования к элементам защиты от подделки регистрационных знаков, которые ранее регламентировались приказом МВД России.

"Для изготовления знаков владелец автомобиля или мотоцикла может по собственной инициативе обратиться в соответствующую организацию. При этом следует учесть, что указанные знаки могут быть изготовлены организациями, имеющими свидетельство об утверждении изготовленного образца данных типов государственных регистрационных знаков транспортных средств", — добавили в агентстве.