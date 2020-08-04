МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Около 11% российских автомобилистов ежедневно ездят по платным трассам, большинство же россиян (47%) используют их всего несколько раз в год, следует из исследования "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Сегодня только 11% автовладельцев пользуются платными трассами ежедневно. Еще 8% — несколько раз в неделю, 7% — несколько раз в месяц, 27% — один раз в месяц, а большая часть (47%) россиян "за рулем" пользуются платными дорогами всего несколько раз в год", — сказано в исследовании.

Отмечается, что чаще всего платными трассами ежедневно пользуются уфимцы (17%) по сравнению с всего лишь 9% москвичей. Привычно пользование платными дорогами для жителей Новосибирска, Казани, Омска и Самары — по 11% опрошенных из данных городов используют платные трассы несколько раз в неделю. Реже всех пользуются платным проездом жители Ростова-на-Дону — 63% респондентов заявили, что ездят по ним лишь несколько раз в год.

По данным исследования, наибольшему количеству автомобилистов сегодня не нравится качество российских дорог (47%). Помимо этого, водители недовольны большим количеством камер фиксации нарушений (32%), пробками и светофорами (28%), отсутствием грамотных развязок (23%) и скоростными ограничениями (13%).

По этим причинам россияне готовы чаще ездить по платным дорогам, однако решающим критерием для автомобилистов при выборе маршрута является стоимость проезда по платным трассам. Больше половины российских автомобилистов (51%) готовы потратить на разовый проезд по платной трассе не более 100 рублей, до 500 рублей – 19%, до 1000 рублей – 6%. При этом до 1,5 тысячи рублей и выше готовы потратить 20% и 4% соответственно при условии, что такая поездка будет комфортнее, чем по обычным дорогам.

При этом пожелание сделать проезд дешевле чаще всего выражают жители южных городов – Ростова-на-Дону (63%) и Краснодара (60%), а менее экономными оказались водители Казани и Екатеринбурга, которые чаще, чем в других регионах, готовы платить за быструю езду по ровным дорогам более 1,5 тысячи рублей – по 7% из всех опрошенных в каждом городе.