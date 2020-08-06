МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Первый проект по онлайн-продажам автомобилей через маркетплейс стартует в России, дилер "Автомир" объявил о запуске таких продаж на площадке интернет-магазина Ozon.

"Это первый подобный проект на российском e-commerce рынке, когда продажи происходят через платформу маркетплейса, а не с собственного сайта дилера, кроме того, для онлайн-покупки доступно около 100 моделей 14 наиболее популярных автомобильных брендов в различных комплектациях, а клиент может выбрать реальные автомобили со склада дилера по фиксированной цене… Ранее подобные проекты, как правило, существовали только в формате сбора онлайн заявок на дальнейший подбор автомобиля", — отмечается в релизе.

В рамках партнерства Ozon выступает в качестве витрины, а "Автомир" полностью берет на себя исполнение заказов, включая передачу автомобилей клиентам. На этапе запуска продажи новых автомобилей будут осуществляться в Москве и Московской области, но в дальнейшем планируется постепенное расширение географии продаж, а также реализация автомобилей с пробегом.

"Пользователи смогут выбрать на Ozon интересующую их модель, комплектацию и цвет, и забронировать автомобиль со склада дилера, а "Автомир" гарантирует 100% наличие выбранного автомобиля в салоне по фиксированной цене, указанной в предложении. Покупателю останется лишь определиться с параметрами сделки: приобретение автомобиля за наличный расчет, в кредит, либо с использованием схемы trade-in", — говорится в сообщении.