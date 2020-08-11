МОСКВА, 11 авг /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентств S&P Global Ratings (S&P) вывело из списка на пересмотр рейтинги компаний Ford Motor и General Motors их подтверждением на текущих уровнях, "ВВ+" и "ВВВ" соответственно, прогноз по всем рейтингам негативный, говорится в релизе агентства.

"Негативный прогноз отражает наше мнение о том, что есть по крайней мере треть вероятности того, что мы можем понизить рейтинг, если, например, увеличится соотношение долга к EBITDA", — поясняет агентство, уточняя, что для Ford эта критическая планка составляет 4х, а для GM — 3х.

Кроме того, S&P может понизить рейтинги, если соотношение свободного денежного потока (FOCF) к долгу компании Ford останется ниже 10% в течение следующих двух лет, а GM — ниже 15% в течение такого же времени.

Агентство также может пересмотреть прогнозы по обоим рейтингам до стабильного, если спрос на легковые автомобили вернется к "докоронавирусным" уровням.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании составляет около 191 тысячи сотрудников по всему миру.