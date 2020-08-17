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МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Стоимость акций американской автомобилестроительной корпорации Tesla растет в понедельник более чем на 10%, устанавливая новый исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.32 мск акции Tesla дорожают на 10,53%, до 1824,58 доллара за акцию. Минутами ранее стоимость акций росла более чем на 11%, достигая максимума в 1836 долларов за акцию.

На этом фоне индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, куда входят акции Tesla, обновил исторический рекорд, достигнутый 7 августа, превысив отметку в 11126,04 пункта. В ходе торгов понедельника показатель достигает максимума в 11142,99 пункта.

В ходе торгов понедельника цена акций Tesla впервые превысила отметку в 1800 долларов за бумагу. За последние четыре дня акции Tesla подорожали на 24,6%. По данным агентства MarketWatch, бумаги компании начали ускоренно дорожать после того, как аналитик Wedbush Дэн Ивс (Dan Ives) повысил целевую цену акций Tesla до 1900 долларов с 1800 долларов за акцию на ожиданиях роста спроса на электромобили в Китае.

В среду, 12 августа, бумаги Tesla подорожали на 13%, продолжив затем рост на протяжении еще трех торговых сессий. Тогда толчком к росту цены на акции послужило сообщение компании о намерении провести дробление акций, чтобы сделать их более доступными для инвесторов.