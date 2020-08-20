МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Ответственность за превышение нормы шума для мотоциклистов могут усилить, сделав штрафы более ощутимыми, в Госдуме идет работа над соответствующим законопроектом, сообщил РИА Новости зампред комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды, автор инициативы Михаил Старшинов ("Единая Россия").

Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. По действующей норме (КоАП РФ, статья 8.23) за использование транспортных средств, уровень шума которых превышает нормативы, сейчас можно получить предупреждение или штраф в 500 рублей.

"Нынешние меры сдерживания являются неэффективными… Есть норма шумности, которая не соблюдается просто никоим образом. Есть и техрегламент, и ГОСТы, и уровень шума, который создает транспортное средство, в частности мотоцикл, должен этим нормам соответствовать. К сожалению, честно говоря, многим на эту норму наплевать, и они (закон) не соблюдают — этот звук доставляет им какое-то необъяснимое наслаждение", — сказал Старшинов.

Парламентарий подчеркнул, что шумные мотоциклисты создают дискомфорт для других людей. "Один мотоциклист ранним утром по улице проехал, а проснулась тысяча жильцов. Разве это нормально?" — отметил депутат, добавив, что в некоторых районах вопрос стоит очень остро, от жителей поступает много жалоб.

"Купил гражданин себе Harley-Davidson за 30 тысяч долларов — он может себе позволить заплатить 300 рублей штрафа, он их и не чувствует. Вот зато мотоцикл у него такой звук издает, на него все люди обернулись, он таким образом свое самолюбие потешил. Ощутимо, когда ему инспектор выписал штраф, условно говоря, не 500 рублей, а 5 тысяч. То есть штраф должен быть адекватен той цели, которую он преследует", — заявил Старшинов.

По его словам, озвученные суммы условны, они еще обсуждаются с экспертами. Депутат отметил, что авторы проекта — не сторонники "закручивания гаек". "Мы же не преследуем цель собрать с граждан деньги и пополнить таким образом казну. Это, если угодно, профилактическая мера, которая будет стимулировать водителей, чтобы они этих правил не нарушали — это самое главное. Поэтому цифра будет адекватная для того, чтобы поставленная задача была выполнена", — пояснил парламентарий. При работе над инициативой учитываются не только обращения граждан, но и правоприменительная практика в России, а также международный опыт, отметил Старшинов.