МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Производство автомобилей в Великобритании в июле опустилось на 20,8% в годовом выражении, до 85,7 тысячи автомобилей, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Производство автомобилей для внутреннего рынка в отчетном месяце сократилось на 37,1%, до 13,43 тысячи машин, и автомобилей, направляемых на экспорт — на 16,8%, до 72,26 тысячи.

С начала года объем производства автомобилей в стране опустился на 39,7% и составил 467,05 тысячи машин. Для внутреннего рынка было произведено 85,78 тысячи машин, что на 44,5% меньше, чем год назад, а для экспорта — 381,27 тысячи, годовое снижение составило 38,5%.

"По мере того, как ключевые мировые рынки продолжают снова открываться и автомобильные заводы Великобритании постепенно возвращаются к работе, эти цифры показывают улучшение к предыдущим трем месяцам, но прогноз остается крайне неопределенным", — приводятся в релизе слова главы SMMT Майка Хоуза (Mike Hawes).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 23 миллионов случаев заражения, свыше 800 тысяч человек скончались.