МЕХИКО, 4 сен /ПРАЙМ/. Президент Колумбии Иван Дуке ввел в эксплуатацию девятикилометровый туннель Ла-Линес под самым высоким в стране горным хребтом, прокладка которого длилась 11 лет — он соединил крупнейший тихоокеанский порт Буэнавентура с центральной частью страны.

"Реализованный проект станет самым длинным туннелем в Латинской Америке и Карибском бассейне", — заявил президент на церемонии открытия, его слова приводит издание Espectador.

В строительстве, пилотный проект которого стартовал 15 лет назад, принимали участие более 6 тысяч человек. Туннель шириной 12,5 метров пересекает горный хребет на глубине 900 метров под пиком Ла-Линеа и является частью комплекса из четырех туннелей и пяти путепроводов, которые будут сданы в эксплуатацию к апрелю 2021 года. Инвестиции в проект составили 2,9 миллиарда долларов.