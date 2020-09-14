ВАШИНГТОН, 14 сен /ПРАЙМ/. Немецкий автоконцерн Daimler заплатит за урегулирование "дизельного скандала" с властями США около 1,5 миллиарда долларов, заявил в понедельник журналистам заместитель генпрокурора США Джеффри Розен.

"Общая стоимость для Daimler составит около 1,5 миллиарда долларов. Это также послужит для сдерживания других, кто может подумывать о нарушении наших законов о борьбе с загрязнением в будущем", — сказал он.

Более половины этой суммы, сказал Розен, это административный штраф в размере 875 миллионов долларов.

"Это равнозначно 3,5 тысячи долларов штрафа за каждый автомобиль, проданный в США … Насколько я понимаю, это крупнейший штраф за нарушение закона о выбросах автомобильных газов в пересчете на одну машину", — сказал Розен.

Кроме того, компания должна будет "исправить" каждую машину за свой счет. Речь идет о 250 тысячах автомобилей, которые были проданы в США в 2009-2016 годах.

"По нашим оценкам, стоимость для Daimler таких отзывов приближается к 400 миллионам долларов", — сказал замгенпрокурора.

По его словам, компания будет обязана "возместить ущерб экологии" США путем замены за свой счет не менее 15 старых двигателей локомотивов на новые экологичные модели. В дополнение к этому производитель должен будет перестроить свои внутренние системы контроля, чтобы подобные нарушения не происходили в будущем.

По словам принимавшего участие в пресс-конференции главы агентства по защите окружающей среды Эндрю Уилера, эксперты его ведомства обнаружили, что на ряд автомобилей были установлены устройства и софт, которые определяли режим работы автомобиля и корректировали настройки работы системы контроля выбросов. Если автомобиль был на проверке уровня выхлопов, то системы работали корректно. В обычном режиме ограничения отключались.

В июне 2019 года таблоид Bild сообщил, что федеральное автомобильное ведомство Германии (BKA) обязало автоконцерн Daimler отозвать 60 тысяч автомобилей Mercedes-Benz GLK 220 CDI "из-за недопустимого отключающего оборудования", которое позволяет манипулировать показателями системы выбросов. Концерн отрицал обвинения, но в сентябре прокуратура Штутгарта оштрафовала концерн на 870 миллионов евро за нарушения, связанные с "дизельным скандалом".

Volkswagen ранее оказался в центре "дизельного скандала", когда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

Летом 2018 года стало известно, что прокуратура Германии ведет расследование в отношении трех сотрудников производителя запчастей Robert Bosch GmbH относительно их участия в "дизельном скандале" Volkswagen. Прокуроры также отметили, что они проводят расследование в отношении неизвестных сотрудников Bosch по делу о возможных манипуляциях с показателями выбросов и у автомобилей концерна Daimler.