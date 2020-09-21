МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Более 70% автовладельцев в России готовы делиться данными своих автомобилей, но генерировать их сейчас могут лишь около 3 миллионов легковых машин из 45-миллионного парка, сообщил РИА Новости представитель национальной технологической инициативы "Автонет".

По его словам, согласно опросу водителей, который проводил "Автонет", в городах-миллионниках, 73% автовладельцев готовы предоставить цифровые данные своего автомобиля при условии, что информации об их именах содержаться не будет. В опросе приняли участие 32 тысячи автовладельцев в возрасте от 22 до 55 лет, пояснил собеседник агентства.

"Мы проводили схожий опрос в начале лета, и тогда подавляющее большинство готово было обменивать данные своего автомобиля в обмен на автомобильную страховку. Сейчас ситуация в корне изменилась, и людей стали привлекать скидки на бензин. Полагаем, что это связано с ростом цен на топливо. В целом люди стали лояльнее относиться к вопросу передачи данных. Нужно понимать, что сегодня данные — это новая нефть. Ежедневно автомобили генерируют десятки гигабайт полезной информации, которая может быть коммерциализирована", — сказал представитель НТИ "Автонет".

Он отметил, что наиболее лояльными к передаче данных оказались представители молодого и среднего возраста – 83% опрошенных. Среди согласившихся 49% готовы передавать данные в обмен на скидку на бензин, 27% — за автомобильную страховку, 11% — за бесплатный проезд по платным дорогам, 7% — за услуги автосервиса и 6% — за бесплатную помощь на дорогах, уточнил представитель.

По оценке "Автонета", сейчас не более 10% автопарка страны, включая грузовики, оснащенные бортовыми устройствами госсистемы "Платон", способны генерировать и передавать данные. В "Платоне" зарегистрированы 1,367 миллиона большегрузов.

Парк легковых автомобилей в России, по данным "Автостата" на 1 июля, составляет 44,6 миллиона машин. Таким образом, лишь чуть более 3 миллионов легковых авто способны на данный момент генерировать и передавать информацию.