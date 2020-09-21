МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Субсидии, которые планируют предоставить власти Москвы каршеринговым компаниям на погашение кредитных и лизинговых платежей, слабо затронут операторов каршеринга, а некоторые и вовсе не смогут ими воспользоваться, потому что субсидии полагаются лишь на возмещение части затрат по финансовому лизингу, а у некоторых сервисов заключены договора операционного лизинга, сообщил РИА Новости источник на рынке каршеринга.

Ранее в понедельник столичный департамент транспорта сообщил, что власти Москвы выплатят таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 миллионов рублей субсидий на погашение кредитных и лизинговых платежей.

Вместе с тем, источник на рынке каршеринга сообщил, что не все сервисы смогут воспользоваться субсидиями. "Субсидии распространяются только на автомобили, взятые по договору финансового лизинга, а у некоторых сервисов заключен договор аренды автомобилей (операционный лизинг), поэтому они не смогут их (субсидии – ред.) получить", — сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердил РИА Новости эксперт рынка, издатель проекта Трушеринг (truesharing.ru) Юрий Николаев.

"Данными субсидиями смогут воспользоваться компании, у которых есть инвентарь и имущество в финансовом лизинге. Правда заключается в том, что у большинства операторов каршеринга, в том числе и у четырех самых крупных, доля автопарка в финансовом лизинге очень низкая. В основном, подавляющее большинство автомобилей находится в операционном лизинге по договору аренды между компанией и лизингодателем, и они не попадают под это постановление от Дептранса", — сказал эксперт.

"Следовательно, это очень слабо затронет и коснется операторов каршеринга и наверное, в основном, будет направлено на поддержание таксомоторных парков, у которых по-разному, но в том числе и в финансовом лизинге, бывает автопарк. Поэтому, так или иначе, это мало затронет операторов каршеринга", — заключил Николаев.

В пресс-службах крупнейших каршеринговых сервисов воздержались от комментариев.