МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Приобрести автомобиль через интернет готовы 14% россиян, однако большинство из них сделает это только при условии гарантии от автодилера и возможности вернуть деньги, говорится в исследовании "Росгосстрах банка", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"14% планирующих покупку авто россиян готовы приобрести транспортное средство онлайн: 4% не видят никаких проблем в подобном способе покупки, а еще 10% купят автомобиль онлайн при условии гарантии от автодилера и возможности вернуть деньги", — сказано в исследовании.

Однако большинство россиян к такому шагу не готовы: 58% опрошенных планируют использовать интернет только для выбора машины — посмотреть ее характеристики и комплектацию, но для совершения сделки, оплаты и подписания документов посетят автосалон. Оставшиеся 28% участников опроса категорически против проходить все процессы дистанционной покупки и намерены, как и раньше, приобретать транспортное средство только в автосалоне.

При этом пройти полный путь онлайн-покупки автомобиля чаще готовы мужчины, чем женщины – 20% против 10% соответственно. Однако женщины в большей степени, чем мужчины готовы к посещению виртуальных шоу-румов: 62% будущих владелиц автомобилей (против 51% мужчин) выразили готовность дистанционно выбирать машину перед покупкой в салоне.

Кроме того, аналитики подметили, что чем старше респонденты, тем менее они склонны к цифровой покупке автомобиля: могут заказать машину в интернете только 8% опрошенных старше 55 лет по сравнению с 14-15% респондентов в возрасте от 18 до 55 лет. Однако представители старшего поколения при этом чаще остальных возрастных групп готовы сэкономить время и заранее выбрать автомобиль в интернете перед покупкой в автосалоне – так поступят 67% опрошенных старше 55 лет.

Исследование проводилось в августе методом онлайн-опроса среди россиян старше 18 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек. Размер выборки – 1000 человек.