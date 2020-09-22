МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Россияне за первые восемь месяцев этого года внезапно почти вдвое чаще, чем в прошлом году, интересовались стоимостью страховок на Ferrari и китайский Changan, говорится в отчете онлайн-агрегатора Страховка.Ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"За первые 8 месяцев 2020 года отметили нехарактерно высокий интернет спрос россиян к Ferrari (+87%, со 198 тысяч запросов до 370 тысяч) и китайскому бренду Changan – рост на 95% — с 43 до 85 тысяч", — говорится в отчете.

В категории дорогих автомобилей возрос также спрос на информацию о Cadillac (+62%). Что касается китайских брендов, то рост, помимо Changan, отмечен еще у GAC (+36%), остальные же, такие как: Zotye (-53%), Ssang Yong (-34%) показали существенное снижение.

Российский автопром чувствует к себе небольшой, но стабильный интерес – ГАЗ (+12%), Иж (+11%), ВАЗ (+8%). Что касается среднего сегмента, то интерес к Skoda вырос на 9%, Kia – на 2%, в то время как интерес к Nissan снизился на 6%, Hyundai — на 3%, Suzuki — на 9%, Opel — на 14%, Ford — на 7%, Mitsubishi — на 13%, Toyota — на 10%, Renault — на 23%.

Среди конкретных моделей отличную динамику демонстрируют немецкий BMW Gran Coupe — на 148%. Хороший прирост у американского Cadillac XT5 — на 102%, у британского Rolls Royce Cullinan на 152% и у ранее производившегося в Великобритании, а ныне принадлежащего индийскому концерну Tata Motors Land Rover Defender — на 65%.

Вместе с тем, отмечают эксперты Страховка.Ру, заметно вырос процент кредитов на покупку автомобилей — на 34%, а вот рассрочки на них были не столь популярны, хотя также немного подросли на 7%.