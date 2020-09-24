МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Страны ЕАЭС и Куба могут начать совместное производство в сферах фармацевтики и сборки сельхозтехники, сообщила в Facebook помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина по итогам визита кубинской делегации в ЕЭК.

"В кулуарах говорили о совместных инвестиционных проектах. К примеру, возможно строительство фармацевтических заводов в странах ЕАЭС с использованием интеллектуального потенциала кубинцев в этой сфере. Или строительство сборочных заводов по производству сельхозтехники, тракторов в Кубе с учётом наработок автопрома ЕАЭС",- сообщила она.

Ранее в четверг ЕЭК сообщила, что решение о предоставлении Кубе статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС может быть принято до конца 2020 года.