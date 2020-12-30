МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Правительство готово выделить дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидирование для перелетов жителей Дальнего Востока, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства поддержал идею. Путин поручил Мишустину повысить доступность перелетов с Дальнего Востока

"Мы внимательно проработали все подходы, чтобы перелеты стали доступны для большего числа дальневосточников, подготовили предложения, и в случае Вашего одобрения, мы готовы выделить дополнительно еще пять миллиардов рублей для субсидирования авиабилетов для жителей Дальнего Востока, чтобы они могли приобретать такие билеты по наиболее популярным маршрутам", — сказал он.

Мишустин уточнил, что их примерно 21, и это позволит перевезти на 450 тысяч пассажиров больше за год.

"Это хорошие новости и хороший подарок для дальневосточников. Так что спасибо большое за оперативную реакцию на моё поручение", — отреагировал президент.