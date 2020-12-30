2020-12-30T14:01:00+03:00
2020-12-30T14:03:30+03:00
2020-12-30T14:01:00+03:00
2020
https://1prime.ru/transport/20201230/832716440.html
Правительство выделит субсидии на перелеты для жителей Дальнего Востока
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство готово выделить дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидирование для перелетов жителей Дальнего Востока, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с... ПРАЙМ, 30.12.2020
субсидии, россия, дальний восток, правительство рф, новости, экономика, регионы, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83231/62/832316215.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83231/62/832316215.jpg
https://1prime.ru/images/83231/62/832316211.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83231/62/832316211.jpg
https://1prime.ru/images/83231/62/832316208.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83231/62/832316208.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20201223/832662934.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Правительство готово выделить дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидирование для перелетов жителей Дальнего Востока, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства поддержал идею.
"Мы внимательно проработали все подходы, чтобы перелеты стали доступны для большего числа дальневосточников, подготовили предложения, и в случае Вашего одобрения, мы готовы выделить дополнительно еще пять миллиардов рублей для субсидирования авиабилетов для жителей Дальнего Востока, чтобы они могли приобретать такие билеты по наиболее популярным маршрутам", — сказал он.
Мишустин уточнил, что их примерно 21, и это позволит перевезти на 450 тысяч пассажиров больше за год.
"Это хорошие новости и хороший подарок для дальневосточников. Так что спасибо большое за оперативную реакцию на моё поручение", — отреагировал президент.