МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Поисково-спасательная операция в районе крушения траулера "Онега" в Баренцевом, где пропали 17 моряков, завершена, тел погибших не обнаружено, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. Число пассажиров в морских портах России снизилось в 3,7 раза

По его информации, первого января спасательные суда "Микула" и "Капелан" вели совместный поиск в районе крушения "Онеги" в Баренцевом море. Пострадавших и объектов поиска не обнаружено.

"С 00.00 02.01.2021 года "Антаис" и "Капелан" прекратили поиск. Судам предоставлена свободная практика. На 10.30 02.01.2021 ситуация без изменений. "Микула" следует к месту крушения", — отмечается в данных Росморречфлота, которые есть в распоряжении редакции.

Там отмечается, что уже в 16:00 второго января по информации оперативного дежурного СНФ города Мурманска, судно "Микула" будет находиться на месте крушения до особого распоряжения. "Работы по поисково-спасательной операции закрыты… 2 января Росрыболовство тоже закрыли поисковую операцию, отпустили оба траулера", — рассказали в Росморречфлоте.

Рыболовецкое судно "Онега" затонуло 28 декабря в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма.

Штаб оперативного руководства Росрыболовства 31 декабря принял решение продолжить поиски тел моряков.