ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на весь 2021 год, сообщает в понедельник перевозчик. Правительство выделит субсидии на перелеты для жителей Дальнего Востока

"В период с 1 января по 31 декабря 2021 года пассажиры авиакомпании "Уральские авиалинии" могут приобрести билеты и совершить перелет по субсидированным тарифам. Продажа авиабилетов осуществляется в рамках государственных программ обеспечения доступности авиаперевозок", — говорится в сообщении.

Льготные тарифы действуют на следующих направлениях: из Владивостока в Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды и обратно; во Владивосток во Всероссийский детский центр "Океан" из Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и обратно; из Читы в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и обратно; из Благовещенска в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и обратно.

Помимо этого, по субсидированным тарифам можно совершить полеты из Иркутска в Санкт-Петербург, Сочи и обратно; из Хабаровска в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москву, Симферополь, Сочи, Геленджик, Иркутск, Минеральные Воды и обратно; из Горно-Алтайска в Москву; в Симферополь из Екатеринбурга, Самары, Челябинска, Барнаула, Казани, Омска, Тюмени, Перми, Читы, Кемерово, Томска, Иркутска, Нижневартовска, Новосибирска, Сочи, Сургута и обратно; в Калининград из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и обратно, отмечает авиакомпания. Европейские авиакомпании потеряли 56,2 миллиарда евро в 2020 году

Предложением могут воспользоваться пассажиры в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды первой группы всех возрастов и сопровождающие их лица, дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица, инвалиды с детства второй или третьей групп, пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Также субсидированными билетам могут воспользоваться граждане России в возрасте до 18 лет, на имя которых на определенный период текущего года оформлена путевка в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан", уточняет перевозчик.