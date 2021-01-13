МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 13 января приостанавливает продажу субсидируемых билетов на Дальнем Востоке из-за достижения выделенного лимита бюджетного финансирования, но при поступлении дополнительных средств возобновит продажу, сообщает компания. S7 в марте откроет три чартерных рейса из Москвы

"Аэрофлот" приостанавливает с 13 января бронирование по субсидируемым тарифам на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа в связи с достижением выделенного лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям… В случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов по указанным тарифам будет возобновлена", — говорится в сообщении.

Компания добавляет, что все подтверждённые, но не оплаченные к моменту закрытия продажи 13 января 11.00 мск бронирования будут оформлены по субсидируемому тарифу в соответствии с её правилами.

"Аэрофлот" также уточняет, что воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет); инвалиды первой группы любого возраста; инвалиды с детства второй или третьей группы; сопровождающие инвалида первой группы или ребёнка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.