МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток, продажа льготных билетов возобновится в феврале, рассказал РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Аэрофлот приостанавливает продажу льготных билетов на Дальний Восток

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что с 13 января приостанавливает продажу субсидируемых билетов на Дальнем Востоке из-за достижения выделенного лимита бюджетного финансирования, но при поступлении дополнительных средств возобновит продажу.

"В рамках программы субсидируемых авиаперевозок правительством выделены дополнительные 5 миллиардов рублей. Эти средства позволят увеличить объемы льготных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке почти в три раза. У дальневосточников, которые не успели приобрести льготные билеты в начале января, будет возможность сделать это в феврале, когда второй транш поступит авиакомпаниям и продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам возобновится", — рассказал Чекунков.

Он отметил, что министерство со своей стороны продолжит работу, направленную на повышение доступности авиасообщения в регионе, включая развитие как межрегиональных, так и местных авиаперевозок.

Также Чекунков добавил, что на Дальнем Востоке очень высокий спрос на пассажирские авиаперелеты. "Не удивительно, что льготные авиабилеты, профинансированные из первого транша субсидий, дальневосточники энергично раскупили за несколько дней", — сказал он.