МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. S7 с 19 февраля откроет чартерные рейсы в Малагу (Испания), с 23 февраля в Берлин, с 28 марта в Бургас (Болгария), к перевозке будут приниматься пассажиры, которым разрешен перелет в условиях действующих ограничений, сообщает пресс-служба авиакомпании. "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Финляндию

"В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в города Испании (Малага), Германии (Берлин) и Болгарии (Бургас). К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений", — говорится в сообщении.

Рейсы планируются по следующему расписанию: по пятницам с 19 февраля — Москва-Малага-Москва; по вторникам с 23 февраля – Москва-Берлин-Москва; по воскресеньям с 28 марта — Москва-Бургас-Москва.

Авиакомпания уточняет, что перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Евросоюза и Шенгенского соглашения, или с видом на жительство согласно правилам, ознакомиться с которыми можно на сайте перевозчика в разделе "Международные перелеты".

Приобрести авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.

"S7 Airlines оставляет за собой право не допустить к перелету пассажиров, которые не удовлетворяют обозначенным условиям перевозки", — говорится в сообщении.