МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. С 1 февраля россиянам придется согласовывать любое изменение в машине, в том числе переход на газобаллонное оборудование. Об этом сообщают "Известия". Цены на автомобили "разогнались" к концу января

Данные заключения испытательной лаборатории о возможности внесении изменений будут вноситься в реестр Минэкономразвития. Без такой записи нельзя будет получить разрешение на тюнинг. Купить нужные документы в лаборатории не получится.

Новые правила проверки машин изложены в ГОСТ 33670 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия". Для их вступления в силу уже все готово, уточняет издание со ссылкой на источник.

Помимо этого, "Известия" отмечают, что это нововведение создаст не только порядок, но и проблемы. Дело в том, что число испытательных лабораторий очень невелико: на всю страну их всего два десятка. Их много в Москве, достаточно во Владивостоке и минимальное количество в регионах. В большинстве городов нет ни одной лаборатории. В том случае, если специалисты лаборатории выдадут документы на машину из другого региона, компания получит огромные штрафы от Росаккредитации.

В ГОСТ также входит понятие "объект индивидуального технического творчества". В пресс-службе Росстандарта отметили, что методы таких испытаний пока не определены. На данный момент в нормативной базе нет разницы между "внесением изменений в конструкцию" и созданием "объекта технического творчества". Разрешение на тюнинг будет зависеть от конкретного специалиста лаборатории. "Если вы установили другую тормозную систему и эксперт скажет, что это объект технического творчества и откажет в документах, зарегистрировать это будет нельзя", — объяснил "Известиям" вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.