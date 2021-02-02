МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Онлайн-сервис заказа такси "Ситимобил" считает, что сделка по покупке группой компаний "Яндекс.Такси" активов "Везёт" несет риск создания монополиста в сегменте агрегаторов такси, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Сделка "Яндекс.Такси" и "Везёт" усилит перекос конкуренции на рынке и создаст риск формирования монополиста в сегменте агрегаторов такси", — сказали в пресс-службе "Ситимобила".

Ранее во вторник "Яндекс.Такси" сообщил, что покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний "Везёт" за 178 миллионов долларов. "Яндекс.Такси" еще в июле 2019 года планировало приобрести ПО и колл-центры группы "Везет", но летом 2020 года ФАС отказала в согласовании сделки, установив, что в ее результате компании усилии бы доминирующее положение.

Как отмечает "Яндекс", в отличие от прежней, новая сделка подразумевает покупку лишь части активов "Везет", действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на ПО. В "Яндекс.Такси" говорили РИА Новости, что сделка не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с Федеральной антимонопольной службой.