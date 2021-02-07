МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Автоэксперты предрекают российскому рынку дефицит машин с пробегом по причине повышенного спроса на них. Об этом сообщает в своем материале "Российская газета". Россияне рассказали, какие авто они считают роскошью

Отмечается, что, пока рынок новых машин в 2020-м году продолжил свое падение, продажи автомобилей с пробегом, напротив, вышли "в плюс". Так, в прошлом году россияне приобрели без малого 5,5 миллионов подержанных машин, что на 2% больше по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным агентства "Автостат", в ноябре и декабре на "вторичке" наблюдался бум продаж — в эти месяцы свыше 500 тысяч "бэушек" меняли владельцев, а рост спроса составил 9% и 17% соответственно.

Заместитель генерального директора по продажам автомобилей с пробегом АО "Aвтодом" Владислав Хайновский считает, что всплеск спроса на автомобили с пробегом в текущих экономических условиях обусловлен следующими факторами: отложенный спрос, возникший после пандемии коронавируса в 2020 году, рост курсов доллара и евро по отношению к рублю, закрытие внешних границ, в связи с чем деньги тратились внутри страны, в том числе и на автомобили. При этом, отмечает он, покупатели, которые столкнулись со снижением уровня доходов, выбирали более доступные автомобили, некоторые их них переходили с рынка новых машин на "вторичку". Автоэксперты объяснили, почему в 2021 покупка машины станет проблемой

В свою очередь, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль отмечает, что "повышение цен на новые автомобили, а также их дефицит стали основными драйверами переориентации потребителей на ассортимент вторичного рынка. Конечно, те кто хотел приобрести новый автомобиль, они не ушли на вторичный рынок, а просто отложили покупку, так как нет смысла менять машину в возрасте 3-5 лет на такую же. Однако тех, кто откладывали покупку на следующий год, дефицит подтолкнул сделать это сейчас".

На фоне ажиотажного спроса цены на вторичном рынке росли даже сильнее, чем на новые машины. "Автостат" сообщил, что средневзвешенная стоимость автомобиля с пробегом в России по состоянию на декабрь 2020 года составила 666,4 тысяч рублей — это на 6% больше, чем в ноябре. А по сравнению с декабрем 2019-го, когда этот показатель был равен 612,5 тысячам рублей, разница достигает почти 9%.

Директор компании "ПодборАвто" Денис Еременко поясняет, что рост цен на автомобили с пробегом произошел не только из-за курса рубля, но и по причине наплыва на рынок перекупщиков (каждая вторая машина продается перекупщиком, из-за чего стоимость многих авто искусственно завышена) и отсутствием на вторичном рынке качественных и "честных" автомобилей.

"За последние месяцы 2020 года поддержанные автомобили действительно прибавили в цене. Это объясняется тем, что традиционно через 2-3 месяца после обновления прайсов в автосалонах подорожание отражается и на моделях вторичного рынка. Кроме того, большой спрос на автомобили с пробегом стал стимулом к увеличению их стоимости", — подчеркивает Мигаль.

По его мнению, в 2021 году можно не ожидать резкого роста цен на подержанные машины — отложенный спрос уже реализовал себя в ноябре-декабре, поэтому воспользоваться ажиотажем для корректировки ценников у продавцов уже не получится.

Несмотря на это, средняя стоимость авто с пробегом в целом немного увеличится, поскольку вторичный рынок, как и сегмент новых авто, зависит от курса рубля. В среднем за год рост может составить 10%, и, прежде всего, это коснется "свежих" машин 1-3 лет эксплуатации, так как они наиболее востребованы на вторичном рынке.