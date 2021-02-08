МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Компания "Оренкарт" намерена взыскать с Московского метрополитена 3,9 миллионов рублей. Эти средства метрополитен удержал с производителя карт, с которым расторг контракт на выпуск 18,4 млн транспортных карт "Тройка". Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Власти Москвы уточнили, закроют ли метро в новогоднюю ночь

Дело в том, что компания потребовала вернуть средства, удержанные метрополитеном за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту на производство 18,4 млн пластиковых проездных карт "Тройка". В метрополитене указывают на то, что тестовая партия карт оказалась нерабочей, в компании, выпустившей тестовую партию — на неуказанную в техзадании информацию, необходимую для корректной работы карт. После расторжения контракта с "Оренкарт" заказ был передан "Микрон Секьюрити Принтинг" (МСП, по 50% компании принадлежат ГУП "Московский метрополитен" и входящей в структуры АФК "Система" ПАО "Микрон").

В пресс-службе Московского метрополитена "Коммерсанту" объяснили, что тестовая партия карт от компании "Оренкарт" не работала, поэтому производителю направили претензию. При этом учредитель и гендиректор компании Андрей Фролов рассказал, что на момент расторжения контракта "Оренкарт" не получал каких-либо претензий. Он утверждает, что карты соответствовали требованиям, но "странным образом не работали на некоторых устаревших считывателях" на турникетах. Также заказчик не указал в техническом задании информацию, необходимую для корректной работы карт, добавил Фролов.

На обеспечение контракта было предназначено 94 миллионов рублей. По словам главы "Оренкарта", заказчик удержал из них 3,9 миллионов, а остальную сумму не вернул в положенный срок. Общий ущерб компании Фролов оценил в 100 миллионов рублей — на эту сумму компания закупила чипы при подготовке к конкурсу. Это было сделано, чтобы уложиться в заявленные сроки поставки, пояснил Фролов.

Фролов напомнил, что в картах "Тройка" сейчас задействованы самые дорогие чипы NXP, в то время как оборудование метрополитена не всегда позволяет использовать их возможности полностью. Глава "Оренкарта" уверен, что для "Тройки" могли бы подойти и более простые чипы, это позволило бы снизить стоимость карты и сэкономить около 1 миллиардов рублей.

"Коммерсант" напоминает, что в сентябре прошлого года на эту же закупку 18,4 миллионов карт "Тройка" пожаловался и другой производитель — "ВДМ Групп". В своем заявлении Федеральной антимонопольной службе (ФАС) компания указала, что требованиям техзадания касательно перехода на более высокий уровень безопасности отвечали только чипы компании NXP (производит полупроводники, до 2006 года входила в Philips). По мнению "ВДМ Групп", бенефициаром закупки могла быть зеленоградская ISBC, поставляющая карты с чипами NXP. Закупка была приостановлена.

ISBC в 2016 году поставляла метро карты на 448,1 млн руб. Поставку "Тройки" для Московского метрополитена в 2018 году почти на 600 миллионов рублей осуществляла и МСП.