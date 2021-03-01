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С 1 марта на российских дорогах появится новый знак
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С 1 марта на российских дорогах появится новый дорожный знак — 6.22 "Фотовидеофиксация". Им заменят действующие сейчас таблички о фиксации нарушений правил дорожного движения —... ПРАЙМ, 01.03.2021
дорога, правила, авто, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. С 1 марта на российских дорогах появится новый дорожный знак — 6.22 "Фотовидеофиксация". Им заменят действующие сейчас таблички о фиксации нарушений правил дорожного движения — изображение фото-видеокамеры на белом или жёлтом фоне.
Эти таблички устанавливали рядом с основными знаками, и водители понимали, какие именно нарушения ПДД автоматически фиксируют в этом месте. Новый знак же будет просто обозначать места возможного применения автоматических стационарных или передвижных техсредств с функциями фото- и киносъёмки, видеозаписи. Его необязательно будут устанавливать непосредственно перед камерой — предупреждение о фото или видеофиксации касается всего участка дороги.
Также знак не уточняет, какие конкретные нарушения ПДД фиксируются. Вне населённых пунктов знаки поставят за 150 — 300 метров до зоны контроля, а в населённых пунктах — вместе со знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25 — "Начало населённого пункта".