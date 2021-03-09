МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. С 1 марта часть автомобилистов обязана пройти техосмотр по новой схеме. Ведь теперь купить "серую" диагностическую карту удаленно не получится. Результат должен появиться в автоматизированной системе ЕАИСТО, за которой следит МВД. Иначе оформленные с 1 марта карты окажутся недействительными. Об этом напомнил портал Autonews.ru со ссылкой на информацию сотрудников ПТО.

Отмечается, что цена услуги будет зависеть от установленных региональными властями ставок: в среднем 800-1500 рублей. Требовать больше операторы пунктов техосмотра не имеют права. Однако они могут забраковать автомобиль и отправить водителя на пересдачу. Ни одного отклонения от списка для проверки неисправностей не допускается. Несмотря на то, что огромный перечень есть в открытом доступе, обычно водители его не читают, надеясь на результаты обслуживания у дилера или просто будучи уверенными в своей машине. Autonews.ru решил составить список популярных ошибок, из-за которых техосмотр можно не пройти. Эксперты рассказали, машину какого цвета можно выгодно продать

1. ПРОБЛЕМЫ С АПТЕЧКОЙ И ОГНЕТУШИТЕЛЕМ

В вашем автомобиле могут лежать аптечка с огнетушителем, но это не гарантирует успешного прохождения техосмотра. Сотрудники ПТО обязаны проверить саму коробку и уточнить даты годности лекарств. Огнетушитель также должны осмотреть на предмет того, не истек ли срок службы или уже сорвана пломба. Если найдут просрочку — диагностической карты получить не получится.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА И УВЕЛИЧИТЕЛИ

Некоторые автомобилисты прикрепляют на зеркала заднего вида еще одни, дополнительные. Они якобы помогают при контроле слепых зон. Также есть небольшие круглые увеличительные зеркала, которые также крепятся прямо в углу на стандартных боковых. Сотрудники сервиса напоминают, что подобный тюнинг не допускается и его перед посещением ПТО нужно снять, а многие об этом забывают.

3. НЕРАБОТАЮЩИЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Еще одна частая проблема — ремни безопасности, которые плохо защелкиваются или предусмотрены конструкцией, но отсутствуют. Водитель, который ездит без пассажиров, может просто не обращать внимания на проблемы с ремнем сзади. Но если хоть один ремень не застегивается — машине поставят незачет.

4. СНЯТЫЕ СИДЕНЬЯ И ПОДГОЛОВНИКИ

Водители более старшего возраста, которые используют автомобили для поездок на дачу, часто полностью снимают подголовники с задних сидений или даже весь ряд целиком, чтобы удобнее перевозить рассаду и различные грузы. В результате сиденья или снятые подголовники остаются в гараже, а машина приезжает на техосмотр. Сотрудники сервиса отмечают, что все предусмотренные конструкцией сиденья и подголовники должны быть на месте. Если водители ими не пользуются, придется все равно возвращать их на место, а уже потом можно все снять обратно. Какие автомобили могут подешеветь в 2021 году

5. НЕОТКАЛИБРОВАННЫЕ ФАРЫ

Фары должны светить ровно и прямо, по установленным параметрам. Иногда водители и на глаз могут заметить, что свет от фар идет слишком низко или высоко. Но часто отклонения от нормы незаметны. Дело в том, что со временем из-за тряски на плохих дорогах настройки фар сбиваются даже у крепких внедорожников. Исправить небольшие отклонения довольно легко — на каждой фаре есть специальные регуляторы. На станциях техобслуживания за машину среднего класса возьмут 500-1000 рублей и откалибруют фары с помощью измерительных приборов. То же самое и с противотуманками, если они предусмотрены конструкцией.

6. НИЗКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ ФАР

Фары должны светить не только правильно, но и ярко. У многих, особенно старых автомобилей, светопропускаемость фар со временем падает. Водители это игнорируют, а во время техосмотра их ждет неприятное открытие. «Бывает, что фары вообще не светят, водители ездят как кроты, — рассказывают о постоянной проблеме на ПТО. — Дело в том, что со временем лампочки выгорают, а фары затираются. Выходом может стать полировка фар. Но это не всегда помогает. И тогда фары придется поменять». На ПТО слабо работающие фары называют одной из самых распространенных жалоб.

7. НАСТРОЙКИ ПОД ПРАВЫЙ РУЛЬ

При перегоне в Россию фары у праворульных автомобилей нужно перенастраивать. Многие забывают об этом, приезжая с родными настройками, и в результате получают незачет при замере на спецоборудовании. Сотрудники ПТО говорят, что иногда оказывается, что у автомобилей нет задних противотуманок — например, этим отличаются старые корейские иномарки. Они напоминают, что должна стоять как минимум одна. МВД подготовило новые правила эксплуатации автомобилей

8. ОТСУТСТВИЕ БРЫЗГОВИКОВ

Хотя в списке проверяемых неисправностей об этом ничего не говорятся, сотрудники ПТО напоминают, что все брызговики должны быть на месте. Даже если производитель предусмотрел под них место, но не установил — это нужно делать. "Автомобили могут собирать не только для России, но и для других стран, — уточнили на ПТО. — Брызговики могут быть маленькие и бестолковые, но поделать ничего нельзя".

Опрошенные эксперты уже заявили корреспонденту Autonews.ru, что отказ в выдаче диагностической карты на этом основании неправомерен. "Если брызговики не предусмотрены, машина получила ПТС без — то и обязанности установить их нет", — заявил член рабочей группы ОНФ Григорий Шухман. Autonews.ru направил по этому поводу уточняющий запрос в Госавтоинспекцию через МВД России.

9. РЖАВЧИНА

Если заржавели несущие элементы кузова, например, лонжероны, пройти техосмотр не получится.

10. ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ

Все изменения должны пройти поверку и получить одобрение в ГИБДД. Изменения прописывают в СТС в разделе с особыми отметками. Специалисты уточнили, что в том случае, если указано, что стойки завышены до 550 мм, мы проверяем это с линейкой. Если установлено газобаллонное оборудование, то оно должно работать исправно. Например, недавно водитель приезжал три раза подряд — из одного клапана постоянно текло".

11. СТАРЫЕ ШИНЫ ИЛИ РАЗНЫЕ КОЛЕСА

Размерность колес, которые производитель разрешает ставить на свои автомобиле, указаны в табличке на внутренней части кузова. Ставить колеса другого диаметра или, тем более разные, не допускается. "У кого-то разрешен только один размер, у кого-то три или даже пять, все они прописаны в табличке, другие ставить нельзя. Это решает завод при сертификации транспортного средства", — поясняют эксперты.

Помимо этого, в том случае, если вдруг окажется, что резине больше 10 лет, даже если внешне она совершенно новая, специалист забракует машину. На ПТО объясняют, что к этому возрасту резина ссыхается и теряет свои качества из-за чего повышается тормозной путь. Но водители это иногда игнорируют и приезжают на 10-летних автомобилях все на той же "родной" резине в надежде, что на это на ПТО никто внимания не обратит. Но возраст покрышки выбит на ней самой, поэтому схитрить не получится.

12. ПЛЕНКИ НА ФАРАХ И СТЕКЛАХ

На фары запрещено клеить не только затемняющую пленку, но и прозрачную. Часто водители так защищают свою дорогостоящую оптику бронепленкой. Но перед поездкой на техосмотр защиту придется снять. Также запрещено клеить затемняющие полосы на лобовые стекла шире 14 см — многие тоже об этом забывают.

13. ТРЕЩИНЫ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ И ФАРАХ

Все повреждения стекла от 10 см считаются трещинами. Если большой скол или трещина попадут в зону действия "дворника" со стороны водителя, то есть, мешают хорошему обзору, техосмотр не пройти. Вне этой зоны трещины могут быть любыми. "Эту норму еще смягчили. Раньше даже трещины были запрещены, а сейчас можно хоть молотком со стороны пассажира бить", — разводят руками на сервисе. С фарами еще строже — никаких трещин и сколов не допускается. А вот трещины на противотуманках не запрещены, но только если светят достаточно ярко и луч от них хорошо виден. Запрещены и запотевания.

14. НАВИГАТОРЫ И ТЕЛЕФОНЫ ПЕРЕД ЛИЦОМ ВОДИТЕЛЯ

Если в зоне "дворника" водителя висит удерживающее устройство для телефона, навигатора или видеорегистратора, то техосмотр тоже не пройти. Все это можно устанавливать, но не в зону обзора.

15. ОПЛЕТКА НА РУЛЕ

Специалист сразу это заметит и машину забракует. Также не допускается непрошитая оплетка — это нужно, чтобы она не слетела и не прокручивалась.

16. ЗАТЕРТЫЙ ГОСНОМЕР

Табличка с госномером должна хорошо читаться и никаких потертостей, мешающих прочтению знаков, быть не должно. "Некоторые еще закрепляют наклейки "от штрафов", которые отражают свет. Это недопустимо. Если инспекторы ГИБДД за такое поймают, можно вообще остаться без прав", — уточнили на сервисе.