МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. На протяжении многих десятилетий производителями машин уже был выработан негласный стандарт, согласно которому в них располагаются органы управления. Форма рулевого колеса, способ переключения передач механической или автоматической КПП практически одинаковый во всех машинах. Тем не менее, некоторые производители стремятся сделать свои модели нестандартными, с довольно запутанным управлением. О таких "особенностях" рассказали эксперты АиФ. Автоэксперты объяснили, почему в 2021 покупка машины станет проблемой

КЛАКСОН В РЫЧАГЕ

Наиболее привычным для подавляющего большинства водителей является расположение кнопки подачи звукового сигнала на рулевом колесе. На современных моделях автомобилей она занимает почти всю площадь, отведенную для подушки безопасности. При возникновении опасности водитель бьет по ней уже на рефлексах, не отрывая взгляда от дороги.

Однако само расположение клаксона не одинаково на различных моделях автомобилей. В пример можно привести Renault: на некоторых моделях специалисты приняли решение расположить кнопку не в основании руля, а под ним, в торце переключателя указателей поворота. Она спрятана за рулевыми спицами и почти не просматривается в ходе движения. Попасть в нее рефлекторно не просто, поэтому тем водителям, которые не привыкли к нестандартным решениям французских конструкторов, не всегда удастся посигналить прижимающему автомобилю. При попадании в аварийную ситуацию, водитель рефлекторно нажимает на среднюю часть руля, но сигнала не раздается, и столкновение все же происходит. После приобретения машины французского производства, водителю приходится привыкать к новым рефлексам подачи сигнала при возникновении опасности.

СЕКРЕТНЫЕ КНОПКИ

Еще одной неожиданностью от французского автопроизводителя становятся кнопки включения обогрева сидений. На большей части моделей, выпущенных в Азии, Германии и США, их установка производится на центральной консоли, или же вблизи рукоятки коробки передач. Но вот французские производители чаще всего размещают их на самом сиденье, в основании подушки. Кнопки просто не видно и, оказавшись впервые в салоне машины, ее придется основательно поискать при необходимости сделать сиденье теплее, так как она небольшого размера. Девять массовых моделей авто попали под налог на роскошь в России

"КОЧЕРГА" ПОД РУЛЕМ

В автомобиле Mercedes-Benz также можно наблюдать ряд нестандартных решений. Например, переключение передач происходит при помощи специального рычага, расположенного под рулем, который на жаргоне автомобилистов называется "кочергой". Она дает возможность разгрузки центральной консоли и освобождения места между пассажиром и водителем. На моделях, выпущенных в 70-80 годы, подобное устройство являлось неотъемлемой частью конструкции. Из-за того, что в передней части машины отсутствовал селектор КПП, у дизайнеров появилась возможность разместить там еще одно пассажирское место. Но сейчас три человека впереди посадить невозможно из-за требований безопасности. От диванов пришлось отказаться, а вот рукоятка переключения под рулем стала традиционной для Mercedes-Benz.

НОЖНОЙ "РУЧНИК"

Привычным является то, что ручной тормоз активируется рукой, собственно, отсюда и идет это название. Если потянуть рычаг на себя, то трос передает механическое усилие и приводит в действие задние колодки, зажимающие тормозной диск колеса. Тем не менее, в некоторых моделях Chevrolet "ручник" активируется не руками, а ногой. Он оформлен в виде педали, расположенной слева от водителя. Если нажать на "ножник" с усилием, то педаль утапливается и фиксирует тормоза. При этом для отключения стояночного тормоза используется отдельный рычаг. Бывают и такие случаи, когда педаль отжимается при повторном нажатии. Штрафы, поблажки и регистрация. Что ждет россиян с 1 марта

ТОЛЧОК В ПОЯСНИЦУ

Работа парктроника в современных машинах сильно упрощает маневрирование в тесных пространствах. При движении задним ходом он позволяет водителю понять, насколько близко находится препятствие. Зачастую сигналы устройства передаются в салон посредством акустических колонок и дублируются на экране центральной консоли. Однако инженеры Cadillac предложили автомобилистам использовать тактильный способ донесения информации. Они задействовали в системе парктроника вибросигнализаторы, которые вмонтировали в сиденья. Они активируются в зависимости от расположения препятствия. Если оно точно за кормой автомобиля, то импульсы будут передаваться в поясницу. Если с боков, то водитель почувствует вибрацию в бедрах.

Эксперты АиФ отмечают, что, несмотря на то, что указанные устройства встречаются достаточно часто, они могут причинять неудобства как начинающим, так и опытным водителям, по причине нестандартности своей конструкции.