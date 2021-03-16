МОСКВА, 16 мар- ПРАЙМ. Для российских водителей приготовили новый штраф: ГИБДД с 1 июня 2021 года начнёт наказывать автомобилистов за езду c шинами не по сезону. Инициатором изменений, которые были анонсированы еще осенью прошлого года, выступает МВД России. Об этом сообщают "Автоновости дня". Депутаты предложили отменить штрафы за проезд по выделенке ночью

Разработанный МВД пакет поправок в ПДД описывает технические условия, а также проблемы, при которых езда на автомобиле будет запрещена. Отдельный пункт в списке неисправностей посвящен использованию покрышек не по сезону.

Так, с 1 июня этого года инспекторы ГИБДД РФ смогут оформлять нарушения такого рода по части 1 статьи 12.5 КоАП "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена". Штрафовать автомобилистов по данной статье будут на 500 рублей.

На федеральном уровне будет прописано, что нельзя ездить на шинах с шипами летом (июнь, июль, август), а также на летних покрышках зимой (декабрь, январь, февраль). В зависимости от особенностей погоды власти регионов нашей страны смогут продлить действие запрета на резину не по сезону: к примеру, прописать сезонную зиму с октября по март.