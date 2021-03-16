МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Российских автопроизводителей планируют обязать раз в минуту собирать информацию о местоположении, скорости и направлении движения машин, раз в полчаса — об усталости водителя, дорожных работах, снижении видимости. Раз в 15 минут всю информацию нужно передавать на платформу "Автодата" (разрабатывается НП ГЛОНАСС и рабочей группой НТИ "Автонет"). Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой проект перечня данных, которые предполагается собирать со всех автомобилей России в единую базу. Названы пять самых странных устройств в машине, поразившие водителей

В сообщении будет VIN-номер машины, ее категория и экологический класс, а также расчетная грузоподъемность. Данные о собственнике при его согласии можно ввести в электронный ПТС. По мнению экспертов, такая тотальная слежка за водителями будет дорого стоить автоконцернам. Для сбора и передачи данных потребуются значительные вложения в оборудование и программное обеспечение.

Аналитики отмечают, что это может обернуться ростом цен на автомобили массового сегмента, а затраты на внедрение системы в результате лягут на покупателей.