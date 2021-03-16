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2021
https://1prime.ru/transport/20210316/833246202.html
В России будет внедряться тотальная слежка за водителями
Транспорт
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Российских автопроизводителей планируют обязать раз в минуту собирать информацию о местоположении, скорости и направлении движения машин, раз в полчаса — об усталости водителя,... ПРАЙМ, 16.03.2021
машины, авто, новости, бизнес, транспорт, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Российских автопроизводителей планируют обязать раз в минуту собирать информацию о местоположении, скорости и направлении движения машин, раз в полчаса — об усталости водителя, дорожных работах, снижении видимости. Раз в 15 минут всю информацию нужно передавать на платформу "Автодата" (разрабатывается НП ГЛОНАСС и рабочей группой НТИ "Автонет"). Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой проект перечня данных, которые предполагается собирать со всех автомобилей России в единую базу.
В сообщении будет VIN-номер машины, ее категория и экологический класс, а также расчетная грузоподъемность. Данные о собственнике при его согласии можно ввести в электронный ПТС. По мнению экспертов, такая тотальная слежка за водителями будет дорого стоить автоконцернам. Для сбора и передачи данных потребуются значительные вложения в оборудование и программное обеспечение.
Аналитики отмечают, что это может обернуться ростом цен на автомобили массового сегмента, а затраты на внедрение системы в результате лягут на покупателей.