МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Принятие нового закона о конфискации машин у пьяных автомобилистов повлечет может привести к наказанию невиновных автомобилистов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мнение главы Федерации автовладельцев России и автоэксперта Максима Едрышова. Эксперты оценили, насколько могут подорожать популярные авто

Ранее в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, который позволит отбирать машины в пользу государства у автомобилистов, повторно пойманных за рулем пьяными. Также под закон попадают те, кто устраивает "пьяные" ДТП.

Едрышов отметил, что тут существует ряд нюансов. "Например, автомобиль может не принадлежать человеку, который находится в состоянии опьянения, поэтому может пострадать кто-то другой. Плюс принцип равенства в этой ситуации не очень работает. Потому что у кого-то забирают автомобиль за 30 тысяч, а у кого-то за миллион. И создается ситуация, которая считается не очень справедливой, если мы говорим про уголовное преследование человека, потому что каждый должен быть равным перед законом", — объяснил Едрышов.

В свою очередь, председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и автоэксперт Кирилл Форманчук предупреждает, что такой закон может повлечь не только наказание для невиновных автовладельцев, но и создать новые возможности для коррупции. Он объяснил это тем, что некоторые сотрудники ГИБДД могут начать специально подставлять водителей ради взятки. При этом автомобилисты сейчас никак от этого не защищены, подчеркнул эксперт.