МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Сбербанк в ближайшие два года планирует вложить более 1 миллиарда рублей в обновление систем оплаты проезда на общественном транспорте по всей России, сообщила кредитная организация в понедельник.

"В ближайшие два года Сбер планирует вложить более 1 миллиарда рублей в обновление систем оплаты проезда по всей стране по схеме, впервые реализованной в Твери. Она предполагает возможность бесконтактной оплаты проезда в автоматическом режиме без кондуктора, привязку к любой банковской карте всей линейки проездных билетов, включая абонементы, и использование технологии Social ID для льготной оплаты проезда картой "Мир" любого банка", — говорится в пресс-релизе. Депутат назвал покупку акций "Сбера" самой успешной инвестицией денег ФНБ

Аналогичную тверской систему Сбер уже внедрил в Московской и Кемеровской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе. Пилотные проекты запущены в Татарстане и Брянской области. А отдельные элементы системы представлены ещё шире: оплата проезда банковской картой в общественном транспорте доступна уже в 141 городе страны, и свыше половины пассажиров в них оплачивают проезд таким способом.

Благодаря таким транспортным проектам перемещаться по городам становится удобнее и безопаснее, поясняет первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Бесконтактная оплата проезда экономит время пассажиров, позволяя избегать очередей на вход и выход в транспорте, и снижает риск распространения инфекции, что особенно важно в период пандемии.

"Кроме того, она помогает значительно снизить потребление бумаги: мы проводим около 200 миллионов транзакций на транспорте в месяц. Если бы по каждой из них печатался чек, то за год пришлось бы напечатать 2,4 миллиарда чеков. Такой бумажной лентой длиной 168 тысяч км можно обернуть Землю по экватору четыре раза!", — отмечает он.

Совокупная доля безналичных операций в Сбербанке в январе уже достигла рекордных 73%. "Мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы эта доля продолжала расти по всей стране. Такие транспортные проекты, как тверской, помогают этого добиться", — поясняет Ведяхин.

Читайте также:

Зеленский продлил санкции против Сбербанка